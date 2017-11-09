Чудеса акробатики продемонстрировали молодые люди на крыше одной из многоэтажек Владивостока

Жители дома напротив Монтажной, 13 бьют тревогу. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, молодые парни, по уверениям очевидцев, уже не в первый раз, залезли на крышу дома по адресу Монтажная, 13 и начали демонстрировать чудеса акробатики.

Жители соседнего с многоэтажкой дома запечатлели на крыше двоих парней: один из них, держась рукой за поручень, выполняет трюк, второй молодой человек наблюдает за действиями своего товарища, сидя на кирпичной арке, и снимает все на телефон.

Как пишут очевидцы, они пытались сообщить обо всем в полицию, но не смогли дозвониться туда.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Ноя 8 2017 в 11:00 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]