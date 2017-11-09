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Чудеса акробатики продемонстрировали молодые люди на крыше одной из многоэтажек Владивостока

Чудеса акробатики продемонстрировали молодые люди на крыше одной из многоэтажек Владивостока

Жители дома напротив Монтажной, 13 бьют тревогу. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, молодые парни, по уверениям очевидцев, уже не в первый раз, залезли на крышу дома по адресу Монтажная, 13 и начали демонстрировать чудеса акробатики.

Жители соседнего с многоэтажкой дома запечатлели на крыше двоих парней: один из них, держась рукой за поручень, выполняет трюк, второй молодой человек наблюдает за действиями своего товарища, сидя на кирпичной арке, и снимает все на телефон.

Как пишут очевидцы, они пытались сообщить обо всем в полицию, но не смогли дозвониться туда.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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