Чудеса акробатики продемонстрировали молодые люди на крыше одной из многоэтажек Владивостока
Жители дома напротив Монтажной, 13 бьют тревогу. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, молодые парни, по уверениям очевидцев, уже не в первый раз, залезли на крышу дома по адресу Монтажная, 13 и начали демонстрировать чудеса акробатики.
Жители соседнего с многоэтажкой дома запечатлели на крыше двоих парней: один из них, держась рукой за поручень, выполняет трюк, второй молодой человек наблюдает за действиями своего товарища, сидя на кирпичной арке, и снимает все на телефон.
Как пишут очевидцы, они пытались сообщить обо всем в полицию, но не смогли дозвониться туда.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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