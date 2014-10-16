На трассе Седанка—Патрокл легковушка врезалась в леера
На трассе Седанка—Патрокл легковушка врезалась в леера.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vlcrime.ru, водитель Nissan March двигался со Снеговой в сторону Патрокла. На одном из поворотов машину занесло и малолитражка врезалась в леерное ограждение.
В ДТП никто не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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