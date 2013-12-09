В Уссурийске учащийся 11 средней школы едва не задушил другого ученика

Удушающий прием — этот элемент боевых единоборств используют в боях без правил. И учащиеся 11 школы города Уссурийска.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, это видео было снято 8 ноября на одной из перемен в школе №11. Дети запечатлели драку между учениками 7-го и 6-го классов. На кадрах старший ученик душит младшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]