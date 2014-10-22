Ущерб от тигриной пирушки пытается возместить в Приморье владелец небольшого подсобного хозяйства. Полосатый задрал его бурёнку буквально в двух шагах от оживленной трассы. Защитники дикого зверя из центра «Амурский тигр» в качестве компенсации предложили племенного теленка. В ответ получили претензию.

Сергей Михеенко, владелец коровы: «К тигру у меня претензий нет, есть претензии к этой службе, которая прошлый год на всю страну объявила, что вернет потерянную тёлку. Но всё по-другому вышло».

Мурка к нам вышла. Не зря имя кошачье. Такая корова, что называется, нужна самому. Смесь черно-пестрой красноярочки с австралийскими голштинцами — молока приносит до 20 литров в сутки. И телят. Позади крошка Лунтик, не меньше 250 кило будет. Прошлой осенью тигр зацепил полуторагодовалую сестренку этого бычка. Дочь Муркину.

- Очень редко корова так к себе подпускает. Но у Сергея Александровича, наверное, весь скот особенный — добрый. Вот и не выдержал полосатый хищник: общался-общался, а потом и забыл, что в гости пришел.

Как говорят охотоведы, придушил тигр скотинку. Разгулялся в кустах, у дороги на аэропорт. Вначале на кабанов охотился, а потом и на телочку вышел.

Алексей Суровый, заместитель директора департамента охотничьего надзора Приморского края: «Поймали его, и уже из реабилитационного центра выпустили тигра в Михайловском районе, а он опять под Артем вернулся, а оттуда уже ушел на север Приморского края».

Кольцо с каменным тигриным семейством — отличный ориентир, чтобы добраться до мастерской Сергея Михеенко. В ближайшей лесополосе у него и дом, и ремонт автомобилей, и лужок, и стайка для Мурки со товарищи. Просто молоко здесь очень любят.

- Я же не прошу слона или верблюда, вы мне верните, что я потерял…

Почти год ждал, пока специалисты из центра «Амурский тигр» определятся с компенсацией. Сообщили, наконец, есть замена в Суражевке. Только телочка племенная больно худа оказалась, говорит Сергей Михеенко. Вот и написал претензию. Сергей Арамилев ее прочел и советует передумать.

Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «В любой момент может отказаться от претензии, и будем возмещать. Искать варианты, дело важное».

Программу возмещения ущерба после тигриных пирушек в Приморье выполняют. Отчитались о 15 случаях. С Михеенко вот исключение вышло. Все потому, что нигде в документах не обозначено — вернуть потерю в том же весе. А надо бы, считает пострадавший владелец Мурки и Лунтика. На этом свет клином сошелся. И может, будет прецедент. Тогда не точка, а запятая пока в этой истории в полосочку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]