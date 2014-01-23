В Арсеньеве участились земельные споры между дачниками. Видеорепортаж Вадима Перевалова
В России около 40 % существующих участков не отвечают требованиям земельного законодательства. Тем, кто до конца 2017 года не проведет межевание занятой им земли, столкнутся с трудностями сделок с земельными участками. В Арсеньеве из-за спора владельцев даже зарегистрированных земель нередко возникают серьезные конфликты между соседями.
Анатолий Липатов в недоумении. Приехал через несколько дней на дачу и обнаружил, что по его участку кто-то протянул ленту, вбил колышки, разбросал дрова и помял насаждения. Соседка сказала, что она пригласила кадастровых инженеров уточнить границу, будет строить забор. Кто нанес ущерб — непонятно, но эмоциональный срыв у обоих дачников закончился обращением в полицию о взаимной угрозе физической расправы. Теперь соседи враги навек.
Анатолий Липатов, садовод: «Дерево не показано, но фактически оно растет на моей стороне. Всегда так было. Сейчас в результате перемеров оно оказалось на другой стороне».
Каждую пядь своей земли Анатолий готов отстаивать до конца, тем более, что документы на землю у него оформлены. Но в кадастровом агентстве пояснили, что между двумя участками оказался свободным небольшой клин, его то накануне и оформила в собственность соседка.
Александра Теплоухова, помощник кадастрового инженера ООО «Гео Сфера»: «Гражданка, зная, что есть свободная территория на муниципальные земли, обратилась к нам для выполнения кадастровых работ, мы изначально подготовили схему имущественных отношений, которую утвердила администрация АГО, и подготовили межевой план участка, который успешно прошел кадастровый учет».
Подобных историй в разных вариантах в Арсеньеве все больше. Между тем жителей, которые не зарегистрировали свои участки и не оформили межевой план, начиная с 1 января 2018-го года, ждут неприятности. И даже тем, кто имеет свидетельство права собственности, но без межевого плана не сможет ни продать ее, ни подарить. Особенно внимательным надо быть тем, у кого дачи в поселках и деревнях. Участки, межевания которых не проведены, могут быть переданы участникам федеральной программы «Дальневосточный гектар».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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