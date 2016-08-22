Во Владивостоке проходит ярмарка стильных курток и пуховиков по двум ценам. Видеорепортаж Ольги Артемовой
С наступлением холодных дней мы все чаще задумываемся о приобретении стильной и модной верхней одежды. Хорошим вариантом станет теплая и стильная куртка. Во Владивостоке стартовала ярмарка стильных курток и пуховиков.
Модные демисезонные куртки, пальто и зимние пуховики представлены на ярмарке всеми возможными стилями и фасонами, поэтому каждый сможет найти для себя наиболее подходящий вариант. Все модели отличаются повышенным комфортом и удобством, они отлично подходят для прогулок в холодное время года. На весь представленный ассортимент действует фиксированная цена.
Ирина Хинчагова, продавец-консультант: «На всё действует только две цены: 3500 и 4500 рублей. На выставке представлено более 3 тысяч моделей курток разных цветов и размеров - от 42-го до 72-го. К каждому клиенту индивидуальный подход, мы с радостью поможем подобрать подходящую куртку. Приходите!».
Наполнитель курток — синтепон, тинсулейт и биопух. Последний не вызывает раздражения и аллергии, не впитывает посторонние запахи, влагостойкий и хорошо противостоит неблагоприятным погодным условиям, не страдает от влажности во время хранения. В такой одежде не страшен самый лютый мороз. А для комфортной приморской зимы отличным вариантом станут демисезонные пальто с наполнителем изософт. Материал очень легкий и эластичный – он легко возвращается в свою естественную форму при любой деформации. Приобретать обновки можно ежедневно в спорткомплексе «Динамо» с 10 по 19 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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