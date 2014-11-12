Во Владивостоке открывается XIV Международный джазовый фестиваль

В краевой столице откроется XIV Международный джазовый фестиваль, один из крупнейших на Дальнем Востоке. Целую неделю он будет идти на сцене Приморской филармонии. Его афишу украшают звезды джаза из разных стран. И почти в каждом концерте участвуют музыканты Владивостока. Первые аплодисменты Мариам и Армен Мерабовы сорвали уже на мастер-классе. В Большом зале филармонии собрались меломаны в предвкушении ежегодного праздника джаза. Во Владивостоке Мерабовых помнят по их яркому концерту несколько лет назад.

Мариам и Армен Мерабовы, музыканты (г. Москва): «Джаз — есть джаз, импровизация полным ходом, и в жизни в первую очередь. Мы решили, что мы выступим вдвоем тогда, и получилось намного проникновеннее. Что нам самим понравилось очень!»

Кроме московских музыкантов, которые выступят на открытии вместе с Эстрадным Оркестром краевой филармонии, гостями фестиваля станут исполнители из Японии, Франции, США. Впервые на приморской сцене сыграют коллективы из Польши и Кубы. Для владивостокских джазменов это прежде всего хорошая школа.

Вячеслав Ведерников, музыкант (г. Владивосток): «Огромное спасибо руководству филармонии, что оно продолжает курс на развитие джаза, всем это очень интересно».

Каждый год на фестивале проводится опрос и определяется приз зрительских симпатий, адресованных приморским участникам. В прошлом году любимцами публики стали музыканты из группы «Jazz Acoustic Project».

Александр Дьяченко, руководитель группы « Jazz Acoustic Project»: «Когда солируют кларнет и скрипка, это сразу же создает атмосферу!»

Успех на международном фестивале стал для группы судьбоносным.

Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии: «Мы им вручили сертификат на организацию концерта в Приморской краевой филармонии и они получили право стать хэдлайнерами XIV джазового фестиваля. Опять же, это будет большой сюрприз — кто выиграет в этом году, станет хедлайнером на юбилейном фестивале в 2018 году».

Джазовый фестиваль во Владивостоке всегда отличается разнообразной программой, представляя все стили джаза — от классики до авангарда. Нас ждут незабываемые восемь дней в атмосфере свинга и импровизации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]