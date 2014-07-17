Компания Теlе2, объединив усилия с ведущим вузом Дальнего Востока, учредила именные студенческие стипендии. Прием заявок уже стартовал и продлится до 1 декабря. Кто сможет принять участие в проекте и каким будет вознаграждение?

Дальневосточный федеральный университет собрал лучших учёных-преподавателей и одарённых выпускников, более подходящую площадку для старта стипендиальной программы не найти, считают специалисты Теlе2.

Людмила Калашникова коммерческий директор приморского филиала Теlе2: «Мы ждём, что в нашем проекте будут участвовать смелые студенты с активной жизненной позицией, идейные, которые следят за современными трендами, а мы поддержим их идеи».

Претендовать на стипендию от Теlе2 смогут студенты третьего и четвёртого курсов Школы экономики и менеджмента. Ещё один критерий отбора - успеваемость. Однако некоторых это условие разочаровало, но только не Марка. Несмотря на то, что у парня в зачётке гораздо больше двух четвёрок, он готов участвовать, не претендуя на стипендию. С Теlе2 Марк живёт по другим правилам! Оператор предложил соискателям решить два практических задания и защитить свои проекты перед экспертным жюри. По итогам первого тура организаторы выберут 12 лучших проектов, а во втором объявят имена четырёх победителей. Именно они получат от Теlе2 по 50 тысяч рублей.

Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Теlе2: «У нас есть такой проект как «Теlе2 - практик», где студенты могут становиться стажёрами компании, а потом вливаться в коллектив. Будучи стажёрами, они участвуют в реальных проектах, развивают эти проекты, ну и соответственно потом работают в компании».

Решённые задачи (кейсы с решением) участникам необходимо присылать до 30 марта, а уже в апреле будут объявлены имена победителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]