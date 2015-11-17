Третий региональный чемпионат рабочих профессий пройдет в Приморье

Третий открытый региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» – WorldSkillsRussia пройдет в Приморье с 13 по 17 ноября. Участниками соревновании станут более 220 студентов образовательных организации края.

Третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет по 16 различным компетенциям: от дошкольного образования до электромонтажных работ. Он объединит 224 представителя профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений Приморского края. Кроме того, участие в соревновании примет команда из Хабаровского края по компетенции «Спасательные работы». Площадками проведения мероприятия станут образовательные организации Приморья.

Также участие в программе чемпионата примут и школьники – в его рамках дети и подростки смогут посетить профориентационные мероприятия и мастер-классы. Кроме того, деловая программа события предусматривает круглый стол с потенциальными работодателями, где участники смогут обсудить наиболее волнующие вопросы в сфере кадрового обеспечения Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]