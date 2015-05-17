Во Владивостоке состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию
В воскресенье в лесном массиве острова Русский (Форт № 11) состоится командный Кубок Владивостока по спортивному ориентированию. Начало соревнований в 12.00. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Командные соревнования пройдут в дисциплине эстафета. Состав эстафетной команды - 2 человека по каждой возрастной группе. Количество команд от одной организации не ограничено. Не допускается формирование команд из двух действующих мастеров спорта.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, наградят медалями и грамотами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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