Во Владивостоке состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию

В воскресенье в лесном массиве острова Русский (Форт № 11) состоится командный Кубок Владивостока по спортивному ориентированию. Начало соревнований в 12.00. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Командные соревнования пройдут в дисциплине эстафета. Состав эстафетной команды - 2 человека по каждой возрастной группе. Количество команд от одной организации не ограничено. Не допускается формирование команд из двух действующих мастеров спорта.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, наградят медалями и грамотами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]