Более 30 тысяч приморцев легализовали свои отношения с работодателями

С начала года в Приморском крае выявлено 31,5 тысяч человек, работающих без официального оформления. После определенной работы с работодателем в 31,2 тысячах случаев проверяющим удалось добиться легализации трудовых отношений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Хорошие результаты работы по снижению неформальной занятости достигнуты в Тернейском районе, Арсеньеве, Спасске-Дальнем. Низкое выполнение контрольного показателя отмечено в Партизанске, а также в Шкотовском и Партизанском районах.

Как считают специалисты, основной проблемой в организации работы по снижению неформальной занятости является отсутствие у органов местного самоуправления полномочий в этом вопросе. Сказывается и низкое взаимодействие представителей Государственной инспекции труда и сотрудников полиции с рабочими группами по снижению неформальной занятости.

Директор департамента Лилия Лаврентьева считает, что показатель «доля осуществляющих трудовую деятельность в трудоспособном возрасте в общей численности населения в трудоспособном возрасте» следует включить в оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

«Это хорошая мотивация для повышения эффективности работы по снижению неформальной занятости», – убеждена глава ведомства.

Очень важно, по мнению Лилии Лаврентьевой, что в результате профилактической работы приморцы все больше высказывают мнение о негативных последствиях неофициального трудоустройства. В ходе месячника по легализации трудовых отношений специалисты обработали 13,6 тысяч анкет на эту тему. Для сравнения: в 2016 году свое мнение по поводу «серой» занятости высказали 8,5 тысяч человек.

В итоге появился список из 381 организации, где, по мнению респондентов, нарушается трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений, в 2016 году их было в 2,3 раза меньше.

«Этот список направлен в Прокуратуру Приморского края и Государственную инспекцию труда в Приморском крае для принятия соответствующих мер реагирования в рамках имеющихся полномочий», – заверили в департаменте.

Вице-губернатор края Павел Серебряков подчеркивает, что неформальная занятость наносит значительный ущерб и экономике края.

«Численность приморцев трудоспособного возраста чуть более миллиона человек. Анализ показывает, что более 190 тысяч из них находятся в “тени”. Причем, почти 31 тысяча трудится без официального оформления, а около 160 тысяч – так называемые самозанятые. Даже при минимальной оплате труда этих граждан, а МРОТ сегодня составляет 7,8 тысяч рублей, бюджет ежегодно пополнялся бы на 7,7 миллиардов рублей», – подчеркнул он.

Заместитель главы региона добавил, что неофициальные трудовые отношения могут плохо закончиться и для самого работника, поскольку лишают какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]