Завершается асфальтирование дороги в ТОР «Михайловский»

Завершается укладка асфальтобетона на строительстве дороги Хабаровск–Владивосток–Меркушевка к земельному участку компании «Мерси-Трейд». Работы идут в рамках реализации мероприятий по созданию ТОР «Михайловский».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на объекте работают более 20 единиц техники, в том числе новые асфальтоукладчик, экскаватор, грейдер и самосвалы.

До заврешения укладки асфальтобетона осталось на 3-4 дня. Уже практически готов однопролетный мост длиной 18 метров через водоотводной канал на этой дороге, здесь также остается уложить асфальт. По дороге будут ездить большегрузы с продукцией свинокомплекса, поэтому при ее строительстве учтены будущие нагрузки: она состоит из нескольких слоев скального грунта в основании и двух слоев асфальтобетона сверху.

После завершения укладки асфальта здесь установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Общая протяженность автодороги составит шесть с половиной километров. Срок завершения строительных работ – ноябрь 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]