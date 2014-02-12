Во Владивостоке перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в совершении серии разбойных нападений

Прокуратура предъявила обвинение четверым жителям Приморья по статьям "бандитизм" и "разбой".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в начале июне 2016 года житель краевого центра со своим знакомым создали ОПГ в составе четырех человек для совершения нападений на граждан с целью хищения денежных средств и иного имущества. Всего ими совершено три разбойных нападения на лиц, проживающих на территории Уссурийского городского округа.

Руководитель банды подыскивал объекты посягательств, предоставлял информацию о жертвах, разрабатывал план нападений, определял тактику, распределял роли между участниками группы, обеспечивал конспирацию, предоставлял для совершения преступлений транспортные средства и оружие.

Первое нападение было совершено в конце июня 2016 года, с использованием охотничьего оружия и пистолета модели «МР-80-13Т». Незаконно проникнув в дом к потерпевшим по ул. Вокзальная дамба в г. Уссурийске, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, двое из фигурантов похитили денежные средства на общую сумме свыше 1,7 млн рублей.

В августе 2016 года, действуя уже в составе трех лиц, члены банды, вооруженные пистолетом и ножом, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, совершили разбойное нападение на хозяйку квартиры дома по ул. Дзержинского в г. Уссурийске. Нападавшие похитили у нее денежные средства и иное имущество на общую сумму 2,7 млн рублей. При этом в процессе нападения женщине причины различные телесные повреждения, в том числе перелом нижней челюсти.

В конце ноября 2016 года, владея информацией о том, что в коттедже у следующей жертвы хранятся порядка 40 млн рублей, злоумышленники незаконно проникли в жилище. Угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, они связали женщину и потребовали передать им денежные средства.

Обыскав дом, фигуранты обнаружили только сейф, ключи от которого были у мужа потерпевшей (находившегося в тот момент в командировке). В связи с этим они не смогли завладеть крупной суммой денежных средств.

Преступная деятельность вооруженной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции 23 ноября 2016 года, ее организатор и руководитель, а также один из соучастников были задержаны сразу же. Двум другим удалось скрыться, однако, спустя некоторое время их местонахождение было установлено. Всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]