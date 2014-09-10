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Морских пехотинцев ТОФ во Владивостоке обучают скалолазанию

Морских пехотинцев ТОФ во Владивостоке обучают скалолазанию

Фото: ВКонтакте

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели тренировку по горной подготовке Всего к тренировке было привлечено около 50 военнослужащих соединения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", впервые использовался естественный горный рельеф территории одной из воинских частей гарнизона, который позволяет в полном объёме осваивать программу горной подготовки. Отмечается, что маршрут, проложенный в скалах, предварительно разведали и протестировали опытные специалисты.

Во время тренировки пехотинцы учились взять узлы, изучили на практике индивидуальные страховочные системы, поднимались и спускались по закрепленной веревке. Все элементы выполнялись в экипировке и со штатным оружием.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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