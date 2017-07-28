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Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск проекта «В объективе: дети»

Сегодня в эфир выйдет очередной выпуск проекта «В объективе: дети»

10 ноября в эфир телеканала «Россия-24» выйдет очередной выпуск проекта ГТРК «Владивосток» - «В объективе: дети». Успешно пройдя отбор, новые участники уже представили свои музыкальные номера. И теперь зрителям предстоит определить победителя месяца. Голосование стартует уже 13 ноября на нашем сайте vestiprim.ru.

Стать участником проекта «В объективе: дети» может каждый юный приморец. Если вы занимаетесь вокалом, танцами, художественной гимнастикой или играете на музыкальных инструментах, то звоните и записывайтесь на кастинг.

А новый выпуск проекта «В объективе: дети» смотрите 10 ноября в 21.30 на телеканале «Россия-24», не пропустите!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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