Анонс на 11 ноября

11—12 ноября у с. Варфоломеевка пройдут работы по подъему бомбардировщика Пе-2, место падения которого обнаружено на территории Яковлевского района.

11 ноября во Владивостоке в 18.00 на острове Русский в синем зале кампуса ДВФУ пройдет ежегодный городской праздник День бойца студенческих отрядов города.

11 ноября во Владивостоке состоится литературный конкурс для школьников «Поэтический ринг».

11 ноября во Владивостоке на центральной площади развернется сельскохозяйственная ярмарка.

11 ноября во Владивостоке в 15.00 в Приморском краевом центре народной культуры (ул. Пушкинская, 25) откроется выставка художественных работ «Краски изобилия» АРТ-мастерской Натальи Силютиной творческого центра «Лориэль».

11 ноября во Владивостоке стартует традиционное спортивно-массовое мероприятие среди школьников по поисково-спасательным работам, спортивному туризму и школе безопасности – «Режим ЧС». Штаб соревнований находится во Дворце детского творчества по адресу: Океанский пр-т, 43 (остановка транспорта «Покровский парк»). Все подробности можно узнать на сайте ДДТ: http://cdt-vlad.ru/?page_id=9648.

11 ноября г. Владивосток, с\к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б). Чемпионата и Первенства Приморского края по кудо. Начало в 10.00. Открытие в 14.00.

11 ноября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Политех» Курская область. 4 тур, Высшая лига «А» чемпионата России 2018 среди женских команд.

11-12 ноября г. Владивосток, легкоатлетический манеж стадиона «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1). Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Первая высота». Начало 11 ноября в 14.00, 12 ноября в 11.00.

11-12 ноября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди мужчин и женщин. Начало в 10.00, открытие 11 ноября в 13.15.

11-12 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Первый этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017-2018 гг.

11-12 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет», сезон 2017-2018 гг.

11-12 ноября г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Первенство г. Владивостока по мини-футболу среди юношей.

11 ноября — Всемирный день шопинга.

11 ноября — Международный день энергосбережения.

11 ноября — День экономиста в России.

11 ноября — День работника восстановительного поезда в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]