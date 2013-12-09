Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке
В воскресенье, 12 ноября, на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России (Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 27) состоится открытый турнир «Дружба» по правилам ушу цинда (легкий контакт). В соревнованиях могут принять участие бойцы от 9 до 16 лет. Как сообщили в администрации города, начинающие спортсмены продемонстрируют ударную и бросковую технику, «обкатают» в соревновательном режиме приемы, которые отрабатывают на тренировках.
Как отмечают организаторы, правила ушу цинда позволяют участвовать бойцам – новичкам и приобретать опыт в поединках без риска получения травмы.
Жителей и гостей города приглашают поддержать юных спортсменов. Начало соревнований в 10 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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