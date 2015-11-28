Анонс на 12 ноября

12 ноября в 12.00 - День открытых дверей в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая 50А,учебный корпус № 2, 1 этаж).

12 нобяря в 12.00 во Владивостоке в лесном массиве острова Русский (Форт № 11) состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию.

12 ноября в 10.00 во Владивостоке (о. Русский, пос. Аякс, 27) состоится открытый турнир «Дружба» по правилам ушу цинда (легкий контакт).

12 ноября во Владивостоке с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Политех» Курская область. 4 тур, Высшая лига «А» чемпионата России 2018 среди женских команд.

12 ноября во Владивостоке, стадион «Динамо». ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Шинник» Ярославль. 23 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

12 ноября во Владивостоке, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений города (юноши 2004 г.р.).

12 ноября - День работников Сбербанка России.

12 ноября - День специалиста по безопасности в России.

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]