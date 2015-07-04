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Уссурийские таможенники задержали более 187 кубометров дуба монгольского

Уссурийские таможенники задержали более 187 кубометров дуба монгольского

Фото: StroyRes.NET

За нарушение лесного законодательства должностными лицами Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни возбуждено три дела об административных правонарушениях. Ориентировочная стоимость задержанного товара составила почти 2 млн рублей.

Российская организация задекларировала три партии пиловочника дуба монгольского общим объемом более 187 кубических метров (более 300 бревен). Как выяснилось в ходе проведения таможенного контроля, компания-экспортер внесла сведения о маркировке древесины в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) после того, как данный товар был представлен перевозчиком к убытию с таможенной территории. Однако законодательством установлен срок – не позднее одного дня до вывоза из Российской Федерации, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителей таможни.

В отношении правонарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.28.1 КоАП РФ за нарушение требований лесного законодательства в части обязательной маркировки древесины. Проводится расследование.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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