Уссурийские таможенники задержали более 187 кубометров дуба монгольского
За нарушение лесного законодательства должностными лицами Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни возбуждено три дела об административных правонарушениях. Ориентировочная стоимость задержанного товара составила почти 2 млн рублей.
Российская организация задекларировала три партии пиловочника дуба монгольского общим объемом более 187 кубических метров (более 300 бревен). Как выяснилось в ходе проведения таможенного контроля, компания-экспортер внесла сведения о маркировке древесины в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) после того, как данный товар был представлен перевозчиком к убытию с таможенной территории. Однако законодательством установлен срок – не позднее одного дня до вывоза из Российской Федерации, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителей таможни.
В отношении правонарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.28.1 КоАП РФ за нарушение требований лесного законодательства в части обязательной маркировки древесины. Проводится расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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