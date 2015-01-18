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Приморцы могут принять участие в оn-line битве регионов на знание Правил дорожного движения

Приморцы могут принять участие в оn-line битве регионов на знание Правил дорожного движения

Фото: Миасский Рабочий

С 13 по 20 ноября пользователи приложения для мобильного телефона «Дром ПДД 2017» станут участниками теоретического on-line конкурса на знание Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, «Автобитва» охватит всю страну, а по ее завершению станет известно, в каком регионе проживают самые активные и грамотные участники дорожного движения. В качестве бонуса организаторы конкурса подготовили сильнейшим участникам грамоты, а десятке победителей – полезные призы и грамоты.

Чтобы отстоять честь авторегиона необходимо установить на своем мобильном телефоне приложение «Дром ПДД 2017», пройти подготовку, а с 13 по 20 ноября, в любое удобное для вас время, сдать On-line экзамен в указанном приложении. Для победы в конкурсе необходимо правильно ответить на 20 стандартных вопросов категории «АВ», затратив минимальное количество времени.

Грамота будет направлена на адрес электронной почты, указанной при регистрации, информация о победителях - опубликована в мобильном приложении «Дром ПДД 2017» и на региональной странице официального Интернет-сайта Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю – 25.gibdd.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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