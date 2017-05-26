Передвижную экологическую лабораторию приобретут в Находке

Мобильная лаборатория для измерения уровня загрязнения воздуха заработает в Находке. Средства на её приобретение направит общественное движение «Народная экспертиза». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Решение приобрести передвижную экологическую лабораторию принято на рабочем заседании наблюдательного совета общественного движения «Народная экспертиза».

«В связи с приближением неблагоприятного погодного периода, когда понижается влажностью воздуха и меняется роза ветров, принято решение направить средства фонда на приобретение мобильной лаборатории», – сообщили в администрации Находки.

По мнению экспертов, специально оборудованный автомобиль позволит оперативно получать достоверные данные об экологической ситуации, получая сигналы от горожан и выезжая в различные районы города.

Сейчас специалисты определяют наиболее оптимальную модель станции и автомашины, на которой она будет размещаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]