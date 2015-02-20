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День бойца студенческих отрядов отпразднуют во Владивостоке

День бойца студенческих отрядов отпразднуют во Владивостоке

Фото: Приморье24

В субботу, 11 ноября, в 18 часов на острове Русский в синем зале кампуса ДВФУ пройдет ежегодный городской праздник – День бойца студенческих отрядов Владивостока. Мероприятие соберет более 750 бойцов студенческих отрядов города, а также почётных ветеранов и участников отрядного движения.

Перед началом мероприятия перед входом в зал будут работать локальные площадки, на которых представят выставку фотографий с летнего трудового семестра 2017 года, а ребята из студенческих отрядов споют песни и расскажут о своем трудовом лете.

В рамках праздника будут подведены итоги летнего трудового семестра 2017 года и награждены лучшие студенческие отряды четырёх направлений: «Путина», «Строители», «Вожатые», «Проводники».

Администрация Владивостока совместно с Приморским региональным отделением российских студенческих отрядов наградит самых лучших бойцов, комиссаров и командиров движений, победителей конкурса «Боец года 2017».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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