Анонс на 13 ноября
13 ноября во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Купол-Родники» Ижевск. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.
С 13 по 17 ноября в Приморье на площадках образовательных учреждений - Третий региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» – WorldSkillsRussia
13 ноября - Всемирный день доброты.
13 ноября - Международный день слепых.
13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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