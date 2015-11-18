Анонс на 13 ноября

13 ноября во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Купол-Родники» Ижевск. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

С 13 по 17 ноября в Приморье на площадках образовательных учреждений - Третий региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» – WorldSkillsRussia

13 ноября - Всемирный день доброты.

13 ноября - Международный день слепых.

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]