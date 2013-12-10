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Житель Приморья выстрелом в окно ранил женщину

Житель Приморья выстрелом в окно ранил женщину

Фото: Новости Саратова

38-летний житель Приморья, находясь в состоянии алкогольного опьянения и предполагая, что в одном из домов в селе Архиповка могут находиться люди, к которым он испытывает личную неприязнь, выстрелил из ружья в окно. В результате 35-летняя женщина, находившаяся в доме, получила ранение грудной клетки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю. Потерпевшая была доставлена в приемный покой Чугуевской центральной районной больницы. Медики  оказали ей помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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