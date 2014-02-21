Экологи: Лесные пожары в Приморье могут вызвать миграцию тигров и леопардов
Амурские тигры и дальневосточные леопарды из-за лесных пожаров в Приморском крае могу покинуть привычные места обитания в поисках добычи, считает представитель Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павел Фоменко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«Тигры и леопарды преимущественно питаются копытными животными. Однако выгоревшие территории непригодны для обитания копытных и, соответственно, редких кошек. Вероятно, животные переместятся в другие районы в поисках пищи, за ними уйдут и хищники», - сообщил Фоменко.
Лесные пожары приводят к уменьшению количества копытных. По мнению специалиста, нехватка добычи может также спровоцировать конфликтные ситуации между тиграми и людьми. Полосатые хищники в поисках еды могут приближаться к жилью людей, нападать на скот и собак.
По данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу на утро пятницы, в Приморье тушат десять природных пожаров на площади свыше 4 тыс. гектаров. Огнем охвачена часть территории Лазовского заповедника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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