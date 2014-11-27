Андрей Тарасенко поручил Инвестагентству помочь муниципалитетам в поиске партнеров
Инвестиционное агентство Приморья должно помогать главам муниципальных образований края в налаживании взаимодействия с бизнесом, желающим развивать территории. Об этом заявил врио Губернатора Андрей Тарасенко в ходе совещания с главами в четверг, 9 ноября.
С докладом на тему «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Приморского края» перед участниками совещания выступила первый заместитель директора АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Дарья Горбунова. Она рассказала о том, какая работа сегодня проводится для формирования благоприятных условий ведения бизнеса, привлечением инвестиций на территории Приморья.
«Проведение мероприятий на муниципальном уровне стало логичным продолжением работы федеральной и региональной команд по улучшению инвестиционного климата. С момента осознанного включения муниципальных образований, работу по улучшению условий ведения бизнеса можно считать систематизированной и скоординированной на всех уровнях власти», – отметила представитель Инвестагентство.
Дарья Горбунова назвала также основные параметры, которыми руководствуется предприниматель при принятии решения о размещении проекта.
«Важнейшим фактором для потенциальных инвесторов является вопрос репутации территории и наличие успешных практик, на втором месте: понятные и предсказуемые “правила игры” в отношениях с властью. Например, наличие гарантий от муниципалитета на обеспечение основной и сопутствующей инфраструктуры. Третьим по значимости фактором является транспортная доступность и удаленность рынков сбыта. Немаловажный момент – наличие квалифицированных кадров, а также доступность земельных ресурсов и объектов инженерной инфраструктуры», – доложила она.
Подчеркнуто, что Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задача перед всеми регионами Дальнего Востока – обеспечить до 2020 года не ниже 30-й позиции Национального рейтинга состояния инвестклимата.
Андрей Тарасенко акцентировал, решить эту задачу главам территорий должно помочь Инвестиционное агентство.
«Вы должны четко знать потенциал каждого муниципалитета, помогать главам, сводить их с бизнесом, который желает работать на территориях. А руководители районов уже подберут место для будущего производства, дадут землю. Каждый район вы должны посетить, тогда будет эффект», – обратился к представителям ведомства врио Губернатора.
Напомним, Инвестиционное агентство Приморского края – один из институтов развития бизнеса. Одно из основных направлений его деятельности – сопровождение инвестиционных проектов, тех идей, которые хотят воплотить в жизнь на территории Приморья его жители и гости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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