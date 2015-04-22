Во Владивостоке работает сельскохозяйственная ярмарка
Сделать осенние запасы горожан приглашают на центральную площадь Владивостока — в субботу, 11 ноября, здесь снова развернётся ярмарка. Свою продукцию представят около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Уссурийска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Горожанам предлагают приобрести на ярмарке свежие овощи, фрукты, мёд, яйца, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия и другие продовольственные товары от фермеров и товаропроизводителей Приморья.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью отовариваться на ярмарке на центральной площади Владивостока по пятницам и субботам можно будет до 18 ноября. Кроме того, традиционно во второй половине декабря на два дня развернётся «Новогодняя» ярмарка, а в начале января — «Рождественская». В пятницу, 10 ноября, и в субботу, 11 ноября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки — администрация Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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