В воскресенье в Приморье потеплеет

Предстоящей ночью циклон, который испортил погоду в Приморье, пройдет вблизи восточного побережья к проливу Лаперуза. В крае сохранятся осадки, в восточной половине местами сильные, в основном в виде снега. Высока вероятность гололёдных явлений.

Ночью ветер перейдет от южного к северо-западному и начнет усиливаться. В континентальных районах порывы 13–18 м/с, на побережье до 23–28 м/с. Минимальные температуры составят −3…−9 °C, на побережье +2…−2 °C.

В субботу, 11 ноября, с отходом циклона на юг Охотского моря снег в Приморье начнет ослабевать. Сильный снег еще возможен на северо-востоке края.

С вторжением холодной воздушной массы продолжит понижаться температурный фон. В дневные часы на большей территории края столбики термометров остановятся у значений −2…+3 °C, на северо-востоке до −7 °C.

Во Владивостоке в субботу днем не исключен слабый снег, сильный северо-западный ветер порывами до 20–25 м/с, в дневные часы столбики термометров покажут +1…+3 °C.

В воскресенье ночью давление будет расти, на большей части Приморского края осадков не ожидается, лишь на северо-востоке сохранится небольшой снег. Ветер начнет успокаиваться. Основной фон минимальных температур воздуха понизится до−6…−11 °C, в горных районах до −19 °C, на побережье −1…−6 °C.

Днем погодные условия будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Пришедшая воздушная масса начнет трансформироваться в сторону тепла, и дневной прогрев увеличится на 5–11 градусов.

В воскресенье, 12 ноября, во Владивостоке без осадков, ночью −3…−5 °C, днем +4…+6 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]