Приморская школа вошла в 100 лучших образовательных организаций России

Награждение лауреатов конкурса «100 лучших школ России–2017» прошло в Санкт-Петербурге. Одной из лучших в стране, по результатам всероссийского отбора, стала школа-интернат поселка Кавалерово Приморского края.

Как отмечают в департаменте образования и науки Приморья, всероссийский конкурс проводится ежегодно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Золотой медалью “100 лучших школ России” награждаются образовательные организации страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов. Это самая престижная общественная награда в области образования», – рассказали в ведомстве.

Награждение лауреатов конкурса прошло в рамках VI Всероссийского форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России», посвященного вопросам образования. За большой вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения, организационный комитет конкурса и независимый общественный совет включил приморскую школу-интернат поселка Кавалерово в список 100 лучших школ России.

По результатам отбора учреждение стало лауреатом конкурса в номинации «Лучшая школа-интернат». На церемонии награждения директору школы-интерната Игорю Лежнёву вручили золотую медаль «100 лучших школ России–2017», которая подтверждена дипломом. Кроме того, Игорь Лежнёв также удостоен почетного знака «Директор года–2017» с присвоение звания «Почетный член Международной академии качества и маркетинга».

Отметим, образовательные учреждения Приморья уже неоднократно становились одними из лучших в стране. Так, школа села Покровка Октябрьского района Приморского края вошла в ТОП-300 лучших сельских школ России по итогу текущего года в рейтинге проекта «Социальный навигатор» международной медиагруппы «Россия сегодня».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]