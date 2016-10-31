В начале следующей недели погода в Приморье продолжит капризничать

В понедельник, 13 ноября, ночью край будет находиться под влиянием гребня антициклона. Малооблачная погода будет способствовать сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха. Основной фон температур составит −3…−8 °C, в горных районах понизится до −13…−18 °C, лишь на южном побережье будет теплее, +1…−4 °C. Но уже днём давление начнёт падать, с приближением фронтальных разделов очередного циклона, смещающегося с северо-восточных провинций Китая, уплотнится облачность. В отдельных районах начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальные температуры составят −2…+7 °C.

Во вторник, 14 ноября, осадки (мокрый снег, снег) разной интенсивности распространятся на большую часть Приморского края, и прекратятся только к середине недели. При выпадении снега возможны гололёдные явления. При облачной погоде суточный ход температуры воздуха будет сглаженным: ночью +2…−7 °C, днём −5…+5 °C. К середине недели в Приморье вновь похолодает, ночью столбики термометров понизятся до −1…−16 °C, днём поднимутся до +4…−6 °C.

Во Владивостоке в ночь на понедельник без осадков, минимальная температура воздуха +1…−2 °C. Днём в понедельник начнутся небольшие осадки (дождь со снегом), максимальная температура воздуха не поднимется выше +3…+6 °C. Следующей ночью осадки ещё сохранятся, усилится северо-западный ветер, температурный фон существенно не изменится. В дальнейшем в столице Приморья осадков не ожидается, фон ночных температур составит −1…−3 °C, дневных +2…+5 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]