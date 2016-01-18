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День открытых дверей пройдет в Морском государственном университете имени Невельского

День открытых дверей пройдет в Морском государственном университете имени Невельского

Фото: VL.ru

День открытых дверей пройдет в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая 50А, учебный корпус № 2, 1 этаж). Как сообщили в пресс-службе вуза, он пройдет 12 ноября в 12.00. Приглашаются учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, их родители.  Они сомгут увидеть учебные аудитории, музей МГУ им. адм. Г.И. Невельского, тренажеры по управлению судном, а также получить информацию по всем специальностям и вопросам поступления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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