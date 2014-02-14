Во Владивостоке пройдет чемпионат приморского края по кудо

В субботу, 11 ноября, во Владивостоке в спорткомплексе «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б) состоится чемпионат Приморского края по кудо, посвященный памяти героя Советского Союза М.П. Крыгина. На татами встретятся опытные и титулованные спортсмены – победители международных и всероссийских турниров.

В турнире примут участие спортсмены со всего Приморья в возрасте от 12 лет и старше. Сборные команды, сформированные по итогам городских и районных отборочных турниров, приедут из Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Артема, Лесозаводска и других населенных пунктов края.

Спортсменов, занявших призовые места в личном зачете во всех весовых категориях, наградят медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского края. Специальные подарки и грамоты также будут вручены особо отличившимся спортсменам за волю к победе и лучшую технику.

Начало поединков в 10.00, торжественное открытие в 14.00. Вход для зрителей свободный.

Для справки:

Михаил Петрович Крыгин (18 июля 1918 - 14 августа 1945) - оперативный уполномоченный отдела контрразведки «СМЕРШ» Островного сектора береговой обороны (Морской оборонительный район, Тихоокеанский флот), лейтенант, Герой Советского Союза. Участвовал в войне с Японией в 1945 году. 13 августа 1945 года в составе десанта принимал участие в освобождении корейского порта Сэйсин от японских захватчиков, погиб в бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за проявленные бесстрашие и героизм в борьбе с японскими захватчиками лейтенанту Крыгину Михаилу Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]