Директор департамента сельского хозяйства назначен в Приморье
Руководить департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края будет Андрей Бронц. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора Андрей Тарасенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как прокомментировали в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, Андрей Бронц сменит на этом посту исполнявшего обязанности директора ведомства Алексея Тарана.
Отметим, Андрей Бронц ранее занимал должность директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия с 2012 по 2015 годы. Во время его работы руководителем ведомства увеличилась площадь пахотных земель, запущено производство якорного резидента ТОР «Михайловский» компании «Мерси Трейд», была обеспечена стабильная работа предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. После работы в Администрации Приморского края руководил Государственным агентством по продовольствию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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