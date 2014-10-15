Уголовное дело о смертельном полете отправлено в суд в Приморье

В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, оказавшего услуги, не отвечающие требованиям безопасности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый организовал полеты на парашютной системе, предназначенной для полетов на буксире, за специально оборудованным для этих целей катером. Предприниматель привлек к работе лиц, не прошедших специального обучения, в том числе несовершеннолетних. 29 июля 2017 года на территории базы отдыха «Берег» в селе Рязановка один из отдыхающих вместе с супругой решил воспользоваться прокатом и заплатил обвиняемому 2500 рублей. Наемные работники не знали, как обеспечить безопасный полет мужчины и женщины и не пристегнули людей должным образом к подвесным системам парашюта. Парашют с находящимися на нем людьми поднялся вверх, и мужчина упал с высоты в воду, получив при этом тяжелые травмы, от которых наступила смерть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]