"Вести: Приморье. Интервью" с Павлом Марковым о доступности правовых актов для любого гражданина России
"Вести: Приморье. Интервью" с Павлом Марковым, куратором государственной системы правовой информации в Приморском крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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