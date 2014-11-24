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Приморец выжил в страшном ДТП в Спасском районе

Приморец выжил в страшном ДТП в Спасском районе

В Спасском районе в селе Красный Кут произошло тяжелое ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.

Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в насаждения. От столкновения с деревьями машину разорвало и искорежило до неузнаваемости. Водитель, чудом уцелев, вышел из того, что называлось машиной и в шоковом состоянии ушел домой. Лишь дома придя в себя, он обратился за медицинской помощью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Распильщик / Сегодня, 19:49
    № 1  
     

    А говорят , расспилы плохие машины. Вот, яркий пример: машина в куски, а чуваку хоть бы что!

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