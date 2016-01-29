Полиция Японии задержала подозреваемого в убийстве российского моряка
Японская полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть российского моряка, тело которого было ранее обнаружено на борту грузового судна в порту японского города Имидзу (префектура Тояма), сообщил ТАСС в понедельник сотрудник российского генерального консульства в Ниигате передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Сегодня около часа ночи был задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Это сотрудник дополнительного штата [судна]», - сказал он. В настоящее время полиция опрашивает задержанного.
Тело российского моряка было обнаружено на борту грузового судна под флагом республики Того, которое в настоящее время стоит в порту Имидзу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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