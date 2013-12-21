Жители Спасска-Дальнего едва не остались без отопления

Утром 13 ноября, в 10.50, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о падении давления теплотрассы от теплового узла № 13. В результате было нарушено теплоснабжение системы отопления в жилых домах по улицам: Парковая, Советская, Юбилейная города Спасск-Дальний, в том числе на социально значимых объектах, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сейчас все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Восстановительные бригады ОАО «Примтеплоэнерго» ищут места утечки теплоносителя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]