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Жители Спасска-Дальнего едва не остались без отопления

Жители Спасска-Дальнего едва не остались без отопления

Фото: Русская Пресса

Утром 13 ноября, в 10.50, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о падении давления теплотрассы от теплового узла № 13. В результате было нарушено теплоснабжение системы отопления в жилых домах по улицам: Парковая, Советская, Юбилейная города Спасск-Дальний, в том числе на социально значимых объектах, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сейчас все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Восстановительные бригады ОАО «Примтеплоэнерго» ищут места утечки теплоносителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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