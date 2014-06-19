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Вчера, 15:26
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В одном из домов Владивостока найдено тело пожилого мужчины с огнестрельным ранением

В одном из домов Владивостока найдено тело пожилого мужчины с огнестрельным ранением

Фото: ULnovosti.ru

В одной из квартир Владивостока обнаружено тело погибшего мужчины. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vlcrime.ru, возможно, причиной смерти стало с огнестрельное ранение.

12 ноября утром молодой человек пришел к своему родственнику — пожилому мужчине — в одну из квартир на улице Печорской. Парень обнаружил, что его дедушка лежит в одной из комнат. На теле деда молодой человек увидел огнестрельное ранение; пожилой мужчина не подавал признаков жизни. На место происшествия прибыли врачи, но помочь пострадавшему уже не могли. Следователи устанавливают причины смерти и обстоятельства происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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