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Вчера, 15:43
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Регионального оператора по обращению с ТБО определят в Приморье

Регионального оператора по обращению с ТБО определят в Приморье

Конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) объявят в Приморье в декабре.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, сейчас завершается разработка конкурсной документации по отбору регионального оператора по обращению с ТБО. Также уже разработаны правила, по которым будет работать региональный оператор и порядок сбора твёрдого мусора в Приморье.

«Утверждена дорожная карта по переходу на новую систему обращения с ТБО на территории Приморского края. Параллельно краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды до конца года завершит разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории региона», – рассказали в ведомстве.

После утверждения всей необходимой документации, в декабре 2017 года будет объявлен конкурс для отбора регионального оператора, а в мае 2018 года он должен будет уже приступить к работе.

Специалисты пояснили, что основная функция регионального оператора – обеспечение своевременного, безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Приморского края.

«В задачи компании-оператора входит снижение вреда от сбора и переработки мусора, привлечение инвестиций, организации и внедрении системы раздельного сбора мусора», – прокомментировали в департаменте.

По мнению директора департамента Елены Пархоменко, выбор единого оператора будет способствовать упорядочиванию сбора и переработки отходов, привлечению инвестиций в эту сферу, строительство новых мусороперерабатывающих заводов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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