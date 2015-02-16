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Вчера, 15:58
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С начала года ГАИ привлекла к ответственности свыше 11,5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье

С начала года ГАИ привлекла к ответственности свыше 11,5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье

Фото: УМВД по ПК

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6184  водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5442 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 756 правонарушителей  управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 311 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Красноармейском, Дальнереченском, Кавалеровском, Спасском районах, а также Дальнегорском городском округе.

В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды,  получили травмы 8 человек.

Так, 12 ноября в районе 359 км автодороги Осиновка—Рудная Пристань произошло ДТП по вине пьяного водителя. 46-летний мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате автоаварии травмы получили нарушитель ПДД и его пассажир.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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