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Вчера, 16:01
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Приморец получил больше года тюрьмы за пьяное автовождение

Приморец получил больше года тюрьмы за пьяное автовождение

Мировой суд постановил приговор в отношении жителя г. Находка, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант уже дважды был осужден за пьяную езду на автомобиле.

Несмотря на это, в ноябре 2016 года он вновь сел за руль «HONDA STREAM» после употребления алкоголя. Его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД в районе ул. Бестужева. Обнаружив у водителя явные признаками опьянения, сотрудники инспекции направили его на медицинское освидетельствование, от которого водитель-нарушитель отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения. 

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему за содеянное  1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд также лишил фигуранта заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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