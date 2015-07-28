Приморец получил больше года тюрьмы за пьяное автовождение
Мировой суд постановил приговор в отношении жителя г. Находка, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант уже дважды был осужден за пьяную езду на автомобиле.
Несмотря на это, в ноябре 2016 года он вновь сел за руль «HONDA STREAM» после употребления алкоголя. Его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД в районе ул. Бестужева. Обнаружив у водителя явные признаками опьянения, сотрудники инспекции направили его на медицинское освидетельствование, от которого водитель-нарушитель отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему за содеянное 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд также лишил фигуранта заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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