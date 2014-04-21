Все пожары ликвидированы на Дальнем Востоке
Лесопожарные формирования за сутки ликвидировали все возникшие в регионах Дальнего Востока возгорания, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
По данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному округу, за минувшие сутки в дальневосточном регионе был зафиксирован один пожар на площади около 100 гектаров. Огонь бушевал в основном на болотах, просеках и гарях прошлых лет на территории Хабаровского края. На пожаре работало девять человек, привлекалось три единицы техники. Очаг потушили.
По данным на утро понедельника, природные пожары на Дальнем Востоке отсутствовали.
Всего с начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке было зарегистрировано 2 тыс. 220 пожаров на площади более 2,2 млн га, свыше 1,6 млн га за это время выгорело в Якутии. Пожароопасный сезон в этом регионе уже закрыт, как и на Чукотке, в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и в Камчатском крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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