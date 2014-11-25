Как последние изменения в ПДД отразились на безопасности движения во Владивостоке?

Изменения в правилах дорожного движения, которые так ждали автомобилисты, на днях подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Речь идёт о схемах движения, которые разнятся от региона к региону и даже от перекрёстка к перекрёстку в одном городе. Всё это создаёт неразбериху, бесконечные пробки и провоцирует ДТП. Нововведения призваны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения на перекрёстках. А главное - увеличить их пропускную способность! Каких перекрёстков изменения уже коснулись, разгрузило ли это городские магистрали и когда в городе появится вафельная разметка? Расскажем в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале "Россия1", не пропустите!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]