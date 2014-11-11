Как эффективно продвигать свои услуги и товары в интернете? Об этом дальневосточникам рассказали мэтры рекламы в минувший четверг. Во Владивостоке «Яндекс» провел большую конференцию. Главная тема — рекламные технологии для бизнеса. Какими секретами поделились представители успешной компании?

Владельцы малого и среднего бизнеса, маркетологи и пиарщики, начинающие специалисты. Все они здесь для того, чтобы узнать, как улучшить продвижение своих товаров в интернете и найти новые способы увеличения продаж. Реклама наравне с интернетом - быстроразвивающаяся сфера. Попробуй успеть за всеми новыми технологиями в этом бизнесе. Для этого, как говорят организаторы, и проводится такая конференция. Чтобы разработчики рекламных систем могли пообщаться со своими клиентами, обсудить последние тенденции в сфере маркетинга.

Андрей Корольков, руководитель рекламного агентства: «Очень важно на нашем рынке быть в тренде, очень много изменений, очень много постоянно разных новых фич, которые «Яндекс» выпускает и другие интернет-компании».

Мы живем в век мобилизации. Не той, что призывает на службу, а такой, когда человек не может обойтись без смартфона. Там есть буквально всё. Через телефон мы можем общаться, искать информацию, пользоваться соцсетями, выбирать товары и оплачивать их. Поэтому работа людей со смартфоном 24 на 7 — большая возможность для рекламщиков. Так как это новый уровень развития данных о пользователе.

Евгений Ломизе, директор по стратегическому развитию рекламных продуктов «Яндекса»: «За счет того, что человек со смартфоном пользуется где-то интернетом и при этом находится в оффлайне, на самом деле известно где, мы можем объединять его поведенческий профиль, в интернете с его поведенческим профилем, в оффлайне, мы можем таргетировать рекламу на него абсолютно сиюминутно, в зависимости от того, где он, что он делает, как через 5 минут изменится погода».

На Дальнем Востоке по сравнению с центральной Россией гораздо больше деятельности на уровне малого и среднего бизнеса. Кроме того, здесь самое большое количество пользователей мобильного интернета, причем с коммерчески значимым поведением. Пользователей, совершающих покупки со смартфона, в среднем по стране - 5 процентов, на Дальнем Востоке же их - 13. Всё это дает большие возможности для рекламы в регионе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]