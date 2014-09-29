QR Код этой страницы
Вчера, 17:34
  0

Действия «ДЭК» в отношении «Примтеплоэнерго» угрожают стабильной работе предприятия?

Действия «ДЭК» в отношении «Примтеплоэнерго» угрожают стабильной работе предприятия?

Юристы КГУП «Примтеплоэнерго» принимают меры по недопущению отключений электроэнергии на объектах компании со стороны ПАО «ДЭК». 143 ноября в Арбитражный суд Приморского края подан иск о недопустимости отключения электроэнергии на 29 административно-хозяйственных объектах компании.

Как сообщает пресс-служба "Примтеплоэнерго", ранее арбитражный суд Приморья уже встал на сторону теплоснабжающей компании. В арбитраже утверждены 24 обеспечительные меры, обязывающие «ДЭК» осуществить подачу электричества на все котельные «Примтеплоэнерго».

Планируемые ПАО «ДЭК» отключения электроэнергии с 20 ноября на административно-хозяйственных объектах «Примтеплоэнерго» могут привести к ряду негативных последствий. Так, станет невозможным оперативно реагировать на аварийные ситуации диспетчерским службам компании, также прекратится приём платежей населения за оказанные услуги по теплоснабжению, - отметили в пресс-службе "Примтелпоэнерго".

Поскольку отключаемые объекты относятся к категории социально-значимых, юристами краевой организации в Арбитражный суд Приморья 13 ноября подан иск о недопустимости отключения на 29 административно-хозяйственных объектах «Примтеплоэнерго». Ранее аналогичные исковые заявления о принятии 24 обеспечительных мер были утверждены в отношении всех котельных компании. Суд запретил ПАО «ДЭК» ограничивать электроснабжение на данных объектах.

В настоящее время долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет 482,2 млн рублей. Основной причиной стала большая дебиторская задолженность потребителей перед самим «Примтеплоэнерго». Так, задолженность как физических, так и юридических лиц составляет 2 млрд 747 млн рублей, из них задолженность населения – 2 млрд 244 млн.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря