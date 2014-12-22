Выставка шедевров Третьяковской галереи откроется в Приморье

В Приморской государственной картинной галерее 29 ноября начнет работу выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В экспозиции представят более 50 произведений живописи и графики из собрания Третьяковской галереи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» реализует компания «Ингосстрах» совместно с Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства. Он начал большой тур по стране в июле. Турне завершается выставкой во Владивостоке.

Как отмечают представители Приморской картинной галереи, в представленной экспозиции гостям и жителям Приморья покажут более 50 произведений живописи и графики из собрания Третьяковской галереи, среди которых работы таких выдающихся мастеров как Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев, Константин Истомин, Павел Кузнецов, Петр Кончаловский, Сергей Герасимов, Борис Иогансон, Александр Лабас, Юрий Пименов, Евсей Моисеенко и Дмитрий Жилинский.

Кроме того, выставка в Приморье будет сопровождаться обширной образовательной программой, подготовленной специалистами Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.

Для приморцев эта ыставка - уникальная возможность увидеть подлинные произведения русских и советских художников, чьи имена вошли в отечественную и мировую историю искусства, прикоснуться к сокровищам из собрания Государственной Третьяковской галереи.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, проекты в сфере искусства, организованные учреждением, станут для Приморья ежегодными.

Выставка будет открыта для посещения в здании Приморской государственной картинной галереи, Алеутская, 12, с 29 ноября 2017 года до 14 января 2018 года. Время работы: 10.00 – 18.00. Вход для всех желающих свободный.

Посетителей также ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской галереи и института русского реалистического искусства. Для участия необходима предварительная регистрация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]