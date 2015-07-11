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Вчера, 17:49
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Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству Университетской набережной

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству Университетской набережной

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству Университетской набережной острова Русский. Специалисты подрядной организации ведут замену старой, поврежденной гранитной плитки на новую на парапете и пешеходной зоне, а энергетики выполняют работы по частичной замене светильников, вышедших из строя. Капитальный ремонт этого общественного пространства ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год. 

Как отметили в пресс-службе администрации города, необходимость замены старой плитки возникла из-за многочисленных повреждений гранита - во многих местах она была попросту расколота. Одна из возможных причин - недостаточная толщина плитки (3 см), из-за чего материал не выдерживает нагрузки. Толщина нового гранитного покрытия - 5 см, что обеспечит ее большую прочность и долговечность.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, целую и качественную старую плитку рабочие подрядной организации доставляют на склад муниципального предприятия. Она может быть использована на других городских объектах.

Для справки:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в стране в 2017 году. Участником проекта стал и Владивосток. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в городе в этом году отремонтировано 15 дворовых территорий: ремонт проведен с полной заменой асфальтобетонного покрытия, обустройством тротуаров. Кроме этого, осенью во Владивостоке появилось еще одно благоустроенное общественное пространство - сквер на Корабельной Набережной, который теперь можно назвать настоящей жемчужиной города. Ежедневно здесь проводят время сотни горожан и гостей столицы Приморья. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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