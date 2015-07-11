Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству Университетской набережной
Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству Университетской набережной острова Русский. Специалисты подрядной организации ведут замену старой, поврежденной гранитной плитки на новую на парапете и пешеходной зоне, а энергетики выполняют работы по частичной замене светильников, вышедших из строя. Капитальный ремонт этого общественного пространства ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год.
Как отметили в пресс-службе администрации города, необходимость замены старой плитки возникла из-за многочисленных повреждений гранита - во многих местах она была попросту расколота. Одна из возможных причин - недостаточная толщина плитки (3 см), из-за чего материал не выдерживает нагрузки. Толщина нового гранитного покрытия - 5 см, что обеспечит ее большую прочность и долговечность.
Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, целую и качественную старую плитку рабочие подрядной организации доставляют на склад муниципального предприятия. Она может быть использована на других городских объектах.
Для справки:
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в стране в 2017 году. Участником проекта стал и Владивосток. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в городе в этом году отремонтировано 15 дворовых территорий: ремонт проведен с полной заменой асфальтобетонного покрытия, обустройством тротуаров. Кроме этого, осенью во Владивостоке появилось еще одно благоустроенное общественное пространство - сквер на Корабельной Набережной, который теперь можно назвать настоящей жемчужиной города. Ежедневно здесь проводят время сотни горожан и гостей столицы Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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