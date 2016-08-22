Приморские моряки с танкера «Каролина Винд» вернулись в Россию

Трое приморцев – членов экипажа, заблокированного в Объединенных Арабских Эмиратах, судна «Каролина Винд» вернулись на родину.

Как сообщили в компании ООО «Находка-Портбункер», владеющей танкером, моряки вылетели из ОАЭ в субботу, 11 ноября, и в настоящее время уже находятся на территории российского государства. «Пока они еще не прибыли в Приморье, поскольку путь длинный, но они уже находятся в стране и в скором времени доберутся до дома», – отметил судовладелец.

Кроме того, как сообщили в администрации края, в ближайшие дни будут возвращены на родину еще семь сотрудников компании ООО «Находка-Портбункер», также вынужденно находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, но на другом судне – танкере «Кристал Ист». Членам экипажа уже выданы паспорта и визы. В настоящее время ведется работа по согласованию замены моряков.

Отметим, в соответствии с требованиями российского и международного законодательства на обоих судах должно быть обеспечено присутствие экипажа в минимальном составе. В данный момент на «Каролине Винд» находится шесть моряков – трое из них прибыли в порт Шарджа еще в сентябре, остальные были направлены на судно на прошлой неделе в качестве замены морякам, вернувшимся домой.

Для смены членов экипажа, находящихся на танкере «Кристал Ист», уже также подобрана команда. Жизнеобеспечение судна будут поддерживать семь человек.

Напомним, по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко Администрация региона подключилась к решению проблемы с возвращением на родину моряков, заблокированных в порту ОАЭ.

С просьбой помочь экипажу судна «Каролина Винд» к врио губернатора обратилась одна из жен моряков, проживающая в Приморье.

Андрей Тарасенко взял ситуацию под личный контроль и оперативно связался с Генеральным Консулом Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Гочей Буачидзе. В результате телефонного разговора сотрудниками диппредставительства был принят ряд мер, по итогам которых экипаж был обеспечен водой и продуктами питания, частично была погашена задолженность по заработной плате. Кроме того, на танкер было завезено топливо.

Ряд действий в соответствии с поручением врио Губернатора также был предпринят сотрудниками департамента международного сотрудничества Приморья и краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства. В частности, было направлено официальное письмо на имя конкурсного управляющего ООО «Находка-Портбункер» Владислава Нуриева с требованием незамедлительно принять меры для скорейшего возвращения членов экипажа танкера «Каролина Винд» на родину, проводились переговоры с Представительством МИД России во Владивостоке, АО «Газпромбанк», Генеральным Консульством Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах, поддерживалась связь с родственниками моряков, ожидающих возвращения в Россию.

Сейчас, по словам Владислава Нуриева, компания занимается решением вопросов, связанных с выводом танкеров «Каролина Винд» и «Кристал Ист» из акватории иностранного государства и реализацией имущества ООО «Находка-Портбункер» для погашения задолженности перед кредиторами. В ближайшее время судовладелец проведет переговоры с руководством АО «Газпромбанк» на предмет снятия ареста с судна «Кристал Ист» и дальнейшего разрешения сложившейся ситуации.

Справочно:

ООО «Находка-Портбункер» – одна из крупнейших бункеровочных компаний на Дальнем Востоке России, имеющая в собственности 11 танкеров-бункеровщиков общим дедвейтом более 43 тысяч тонн.

Основными видами деятельности компании являются бункеровка всех типов судов, агентирование и рейдовое обслуживание, перевозка, реализация темных и светлых нефтепродуктов на акваториях и нефтебазах дальневосточного региона, включая порты в Приморья, Камчатки, Сахалина и Чукотки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]