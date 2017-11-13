Cоцсети возмущены поведение наглого "субариста" во Владивостоке

@dpskontrol_125rus опубликовал фотоо грубого нарушения правил дорожного движения,свидетелем которого стал один из подписчиков паблика.

Вот как описал очевидец проишедшее: " В 17.30 сегодня на остановке 100лет Владивостоку. Машина стоит прямо на автобусной остановке, прямо на желтом зигзаге. Женщина подошла и сделала замечание. Парень вылез из машины и завязалась словесная перепалка. Но машину он не убрал. Такое там случается много раз в день."

На опубликованной фотографии четко виден госномер неправильно припаркованного авто и неравнодушный граждан надеется,что ГИБДД "вычислит" и примерно накажет нарушителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]